Haagse rappers morgen samen voor rechter

Vandaag stond alleen de jongste van de drie rappers voor de rechter omdat hij minderjarig was op het moment dat de video verspreid werd. Omdat hij nu meerderjarig is, besloot de rechter zijn zaak samen te voegen met die van zijn twee collega rappers. Deze zaak staat wordt morgen behandeld.



De drie artiesten werden in december in Suriname opgepakt. De ontuchtige handelingen waar ze van worden beschuldigd zouden een jaar eerder hebben plaatsgevonden. De jongste van het stel heeft bekend dat hij seks heeft gehad met het meisje, de andere twee niet. De advocaten van deze twee hadden daarom om vrijlating gevraagd, maar de rechter heeft dat verzoek afgewezen.



De moeder van de jongste verdachte is hoopvol gestemd dat ze haar zoon volgende week mee terug kan nemen naar Nederland. Volgens haar zijn de genoemde feiten in de beschikking zwak, zo zei ze vanochtend bij het verlaten van de rechtbank.