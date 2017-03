Haagse rappers schuldig maar wel vrij

De rechter in Paramaribo stelde donderdag dat de rappers in de fout zijn gegaan, maar dat ze gezien hun lange voorarrest niet meer vast hoeven te zitten.



Het Openbaar Ministerie had achttien maanden cel geëist tegen de drie, waarvan twaalf voorwaardelijk. De aanklager beschuldigde de leden van rapgroep Strictly Family Business (SFB) ervan dat ze in 2015 seks hadden met een toen vijftienjarig meisje en beelden daarvan verspreidden.



De rappers werden in december in Suriname opgepakt en in hechtenis genomen.