Haagse rappers Suriname blijven vast

Tijdens de volgende zitting gaan de getuigenverhoren verder. Getuigen hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd en daar moet opheldering over komen.



De leden worden verdacht van ontucht met een toen 15-jarig meisje in dat land en van het verspreiden van beeldopnames die daarvan werden gemaakt.



'Niets strafbaars'

Alleen de jongste verdachte, die destijds zeventien was, erkent dat hij seks had met het meisje. Volgens zijn advocaat was sprake van gewoon seksueel contact tussen minderjarigen en is niets strafbaars gebeurd.



De moeder van de jongste verdachte was eerder nog hoopvol gestemd dat ze haar zoon mee terug kon nemen naar Nederland. Volgens haar zijn de genoemde feiten in de beschikking zwak.