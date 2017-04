Haagse regio vol peperdure woningen

Amsterdam is de gemeente met de meeste miljoenenwoningen. Neem bijvoorbeeld de Keizersgracht. Hier staan volgens het Delftse bedrijf Calcasa liefst 281 woningen van een miljoen euro of meer. Maar in Wassenaar ligt dus nog altijd de prijzigste straat van het land. Gemiddeld doet een villa aan de Konijnenlaan 2,55 miljoen en is de vierkante meterprijs een kloeke 6.250 euro.



Calcasa stelt dat de afgelopen drie jaar het aantal woningen met een waarde boven de miljoen met 75 procent is toegenomen. 'Nog nooit waren zoveel woningen in Nederland één miljoen of meer waard', schrijft het bedrijf.



In Wassenaar bevinden zich ook de straten met het hoogste percentage miljoenenwoningen. In de Bloemcamplaan, bijvoorbeeld, vallen álle koopwoningen in die topcategorie. In het villadorp is 27 procent van de totale koopwoningvoorraad een miljoenenhuis. In Den Haag zijn deze woningen te vinden in Scheveningen, Staten- en Geuzenkwartier, Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes, Belgisch Park, Westbroekpark, Archipelbuurt en de Vogelwijk.



Afgelopen jaar stonden er in de agglomeratie Den Haag 235 miljoenenwoningen te koop. De gemiddelde vraagprijs voor zo'n stulpje was zo'n 1,7 miljoen. Het gebied telt 5.100 huizen in het bovenste segment.



Ranglijst

De gemiddeld duurste huizen staan in de agglomeratie Den Haag. Calcasa heeft berekend dat de doorsnee-waarde van een miljoenenwoning hier met 1.410.000 euro het hoogst is. Gooi & de Vechtstreek en de agglomeratie Haarlem nemen positie twee en drie in op deze ranglijst.



Calcasa produceerde ook een top 10 van straten met de hoogste totale woningwaarde. Op de derde plaats prijkt de Laan van Meerdervoort. De totale koopwoningenwaarde bedraagt hier 580 miljoen. Daarmee moet deze lange Haagse straat de kortere Prinsen- en Keizersgracht in de hoofdstad voor laten gaan. De grachtenpanden zijn becijferd op totaal 680 miljoen.