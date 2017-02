Haagse rouwcentrum biedt ruimte aan afscheid met eigen rituelen

Het rouwcentrum Onze Zorg is zaterdag geopend in de Tripstraat in de Haagse wijk Transvaal. Eigenaar is de 37-jarige Rischma Madho, die sinds twee jaar de multiculturele uitvaartondernemingen Anthyesthi (Laatste eer) voor Hindoestanen, Medina uitvaart voor moslims en Onze Zorg voor christelijke begrafenissen en crematies heeft. ,,De volgende stap moest een rouwcentrum zijn waarin nabestaanden met hun eigen rituelen en vanuit hun eigen tradities en geloofsovertuiging afscheid kunnen nemen van hun dierbaren'', zegt ze.

Vuurdienst

Volledig scherm De aula van Onze Zorg aan de Haagse Tripstraat. © Onze Zorg Het centrum onderscheidt zich door de speciaal aangebrachte wasbakken waarmee moslims zich ritueel kunnen reinigen en de ruimte waarin Hindoestaanse priesters een vuurdienst kunnen houden die verbonden is met een Hindoestaanse uitvaart. Ook christelijke en humanistische nabestaanden kunnen er terecht.

Volgens wethouder Rabin Baldewsingh, die het rouwcentrum opende, is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. ,,Hagenaars van alle achtergronden kunnen terecht in alle bestaande rouwcentra'', benadrukte hij. ,,Maar een specifiek centrum waarin vooral grote groepen mensen afscheid kunnen nemen van hun geliefde met eigen rituelen is een historische gebeurtenis voor multicultureel Den Haag.''

Eten

Madho wil met het centrum een bijdrage leveren aan de samengestelde gemeenschap die Den Haag is, zegt ze. ,, Ik ben Haagse, maar leef in een multiculturele stad. Ik vind het belangrijk dat mensen op zo'n belangrijk moment als het afscheid nemen van een dierbare dat op hun eigen wijze kunnen doen. Als ze daarbij hun eigen eten mee willen nemen, vind ik dat prima.''

Ze ziet bij de jonge generatie een verschuiving in afscheid nemen: van de moskee naar een rouwcentrum. ,,Ik zie dat jonge moslims willen dat vader of moeder in een rouwcentrum wordt opgebaard, omdat dat toegankelijker is dan een moskee. Ik ben trots op het feit dat ik jongeren kan bijstaan in hun rouw en bij de uitvaart met hun eigen tradities, rituelen en geloofsovertuiging. Ik kan hun taal verstaan.''