Haagse schrikt van slang op binnenplaats

Een slang in je tuin zie je niet elke dag. De man belde daarom direct naar de Dierenambulance om te vragen wat hij met het beest aan moest. ,,Binnen een paar minuten was er een slangenexpert aanwezig'', vertelt een medewerkster van de dierenambulance.



Het bleek om een Rode Rattenslang te gaan. ,,Het is een raadsel waar de slang vandaan is gekomen, maar waarschijnlijk is hij ontsnapt uit een huis in de buurt. Het is wat kouder deze dagen en wellicht zocht hij een wat warmer plekje bij het huis.'' De bewoner heeft zich in ieder geval geen zorgen hoeven maken, want hij is niet giftig. ,,Hij is alleen een beetje bijterig.''



De bewoner en zijn buren hebben geen slangen, dus is nu de zoektocht ingezet naar de eigenaar. ,,We hebben de slang opgegeven op de website van Amivedi, waar vermiste en gevonden huisdieren worden ingeschreven. De slang is nu opgevangen in de reptielenopvang Serpo.''