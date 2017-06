Vijf jaar cel voor taxi-overvallen Den Haag en Rotterdam

16 juni De Haagse rechtbank veroordeelt Kenley W. (21) uit Zoetermeer tot vijf jaar cel vanwege twee overvallen op taxichauffeurs in Den Haag en Rotterdam en een beroving van een maaltijdbezorger in Den Haag. Zijn medeverdachten Rahim M. (19) en Lexiemar M. (20) zijn alleen veroordeeld voor de overval op de taxichauffeur in Den Haag, tot twee jaar cel.