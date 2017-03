Haagse Sita ontdekt dat ze tweelingzus heeft

Op de site van Sita en Sharon doet Sita uit de doeken hoe ze erachter kwam. Het tweelingzusje was niet, zoals haar bij een bezoek aan Sri Lanka was verteld, overleden bij de geboorte, maar net als zij ter adoptie afgestaan: 'Ze zou in Canada terecht zijn gekomen in het Engelstalige gedeelte. Op haar 17de is ze verhuisd naar the United Kingdom om daar bij haar vader of moeder te wonen. Waarschijnlijk is ze iets met literatuur of social studies gaan studeren'.



Sita had al in 2006 via het tv-programma Spoorloos haar biologische moeder in Sri Lanka leren kennen. Sindsdien weet ze dat haar vader zijn hoge maatschappelijke positie misbruikte om buitenechtelijke kinderen zoals zij met duistere adoptieprocedures het land uit te rommelen.