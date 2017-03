Haagse skelter op zonne-energie

De Solar Skelter is een zogeheten 'communityproject' waaraan nu al tientallen inwoners meedenken in 'cocreatiesessies'. Zij verzamelen spullen om het groene vervoermiddel samen te stellen, zoals afgedankte fietsen, scootmobielen en stangen. In een werkplaats aan de Torenstraat wordt gesleuteld aan een prototype. ,,Met een paar man, want je kan niet met zijn dertigen een schroevendraaier vasthouden", zegt initiatiefnemer Sander Westerduin.



Konvooi

Het doel is om in mei proefritten te maken voor het 'groenste konvooi van Nederland' dat in juni van Den Haag naar Nijmegen zal gaan rijden. De deelnemers zijn dan vijf dagen onderweg. De Solar Skelter is een elektrische vierwieler met trapondersteuning en je zit er overdekt in, onder de zonnepanelen. Er is plaats voor vier mensen. Volgens Westerduin zijn er ook al contacten met een leverancier van zonnepanelen. ,,Het is snel gegaan. In oktober bedachten we dit en nu zijn we al aan het bouwen."