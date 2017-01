Haagse theaters zijn vol optimisme

Afgaande op de cijfers die het CBS onlangs naar buiten bracht, lijkt Den Haag een achterblijver. Landelijk kruipen de podia uit de dip, nadat het theaterbezoek kelderde in 2012. Maar niet in Den Haag. Het bezoek is hier zelfs iets ingezakt.



Verbaasd

Dit tot verrassing van de theaters die zijn aangesloten bij de stichting Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag. Dit zijn alle gesubsidieerde theaters. Henk Scholten, voorzitter van de stichting, reageert: ,,We waren wel verbaasd.''



De aangesloten theaters zien stuk voor stuk het bezoek toenemen, zegt Scholten. Dat geldt voor de grotere spelers, zoals de Koninklijke Schouwburg en het Zuiderstrandtheater, maar ook voor de kleinere podia. ,,Theater Diligentia heeft zelfs niks van de crisis gemerkt en met Korzo gaat het ook goed. Wij zijn heel optimistisch.''



Industrieel

Scholten is zelf directeur van het Zuiderstrandtheater. Dit theater opende eind 2014 de deuren als tijdelijke vervanging van het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal op het Spuiplein. Hier komt nieuwbouw. ,,Onze zaal trekt meer publiek dan het Lucent Danstheater. Deze maand hebben we 15 procent meer kaarten verkocht dan in januari 2016. Mensen komen graag naar het Zuiderstrandtheater. Het is meer een belevenis: de industriële look and feel, de ruime foyers, de overdaad aan licht.''



De goede bezoekcijfers zijn een opsteker voor de toekomst, aldus Scholten. ,,Deze zaal heeft 1.000 zitplaatsen, net als het Lucent Danstheater had, maar de nieuwbouw op het Spuiplein wordt groter. We moeten daar meer bezoek trekken. De huidige cijfers geven vertrouwen voor de toekomst.''



Spuiplein

Dat dit niet is terug te zien in de CBS-cijfers kan verschillende oorzaken hebben, aldus Scholten. Zo waren er de afgelopen jaren minder opvoeringen, onder meer omdat de twee zalen aan het Spuiplein dicht zijn. En het Zuiderstrandtheater heeft maar één zaal. Ook geeft het Residentie Orkest minder concerten. ,,In 2012 moesten zij 30 procent bezuinigen. Vandaar.'' Hierdoor kan het zijn dat er 'in absolute zin een zekere teruggang is', verklaart Scholten.



In 2011 kelderde het aantal theaterbezoeken in Den Haag. Sindsdien blijft het steken rond het miljoen met 2015 als het jaar met de minste bezoeken sinds 1999. Cijfers van 2016 zijn er nog niet.



Vóór 2011 lagen de aantallen hoger, met als uitschieter het jaar 2008 met meer dan 1,5 miljoen bezoeken. Landelijk gezien kelderde het theaterbezoek in 2012 met 11 procent, nadat de kaartjes door een verhoging van de btw duurder werden.



Circustheater

Dat Den Haag in de cijfers achterblijft, heeft mogelijk ook te maken met 'de bijzondere situatie' in deze stad. Scholten. ,,Binnen het totale aanbod is het aandeel van het Circustheater enorm. En juist bij musicals vielen de grootste klappen.''