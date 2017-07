Haagse ‘toiletjuffrouw’ Mennie zingt zomerhit op Parade

VideoDe bekendste toiletjuffrouw van Den Haag, Mennie Bonte, is vanaf vrijdagavond weer drie avonden van de partij op de Parade. Mennie is niet met schoteltje, breiwerk en wc-borstel aanwezig, maar als presentatrice van het eigen radioprogramma Radio Vrijgewillig en als interviewster van drie buddy’s om te vertellen over vrijwilligerswerk.

De oer-Haagse Mennie komt op uitnodiging van Den Haag Doet, een organisatie die zich presenteert in een zogeheten taartpunt onder de Paradetoren in het Westbroekpark. Den Haag Doet probeert zo op een ludieke manier een nieuw publiek te interesseren voor vrijwilligerswerk.

Mennie Bonte is het alter ego van actrice Pascal van den Berg. Ze vond inspiratie voor haar typetje in de tijd dat zij als thuishulp werkte. ,,Ik had een echte Haagse oma en ik kwam bij oude vrouwen over de vloer in de wijk Transvaal’’, aldus Pascal van den Berg. ,,Hun verhalen grepen mij aan. Mennie verenigt al die vrouwen waar ik zo’n fascinatie voor heb. Ze zegt dingen die ik zelf niet zou durven uitspreken, of juist misschien wel. Zelf ben ik erg verlegen, maar als Mennie durf ik veel meer. Het voelt veel veiliger met een pruik op je hoofd.’’

Pascal van den Berg alias Mennie Bonte in de videoclip van Rio.

Oudere vrouw

Een kleine 12 jaar geleden dook Mennie Bonte voor het eerst op in een fragmentarische voorstelling die bestond uit monologen van een oudere vrouw. Zes jaar geleden maakte de toiletjuffrouw haar grote Parade-debuut in de voorstelling Te Koop. Een hilarische show met een serieuze ondertoon, volgens Van den Bberg. ,,Mennie is een vrouw aan wie je kunt aflezen dat ze in haar leven veel heeft meegemaakt’’, zegt ze. ,,Die voorstelling ging over het huis waarin zij al jaren alleen woonde. Haar zoon vond het op een gegeven moment welletjes, stuurde haar aan om naar een verzorgingstehuis te gaan en het huis te koop te zetten. Toen zij het huis aan de straatstenen niet kwijt raakten, heeft hij toen een tv-makelaar ingeschakeld.’’

De ster van Mennie is rijzende nu zij onlangs een single heeft opgenomen. Het bijbehorende filmpje is al meer dan 50.000 bekeken op internet. Het is een echte zomerhit op de melodie van Rio, een hit van het duo Maywood uit 1981. Zo vrolijk als het nummer klinkt, zo triest is ook nu weer de ondertoon. In Rio zingt Mennie hoe haar man had gespaard voor een reis naar een exotisch oord waarvan zij de naam niet kan uitspreken. Pascal van den Berg: ,,Ik was zelf acht jaar toen Rio van Maywood een grote hit was. Ik wist niet precies wat ze zongen en maakte er Rio Sjansjenello van. Zo moet Mennie het nummer ook hebben geïnterpreteerd.’’ De langverwachte reis naar Rio de Janeiro – ‘wat een kapsoneslijer, is Spanje niet ver genoeg?’, zei de omgeving van Mennie over haar man – zou er echter nooit van komen. Op zekere dag vindt Mennie haar man Leo dood op het laminaat. Maar ze gaat niet bij de pakken neer zitten en met een paar sambaballen en een cocktailtje troost zij zich een zomer lang ‘lekker met me reet op het balkon’ te gaan zitten.

Intiem