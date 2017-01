Haagse toko's domineren Nederlandse Toko Top 10

Haagse toko's domineren de top tien: Toko Sawa staat op de tweede plaats, Toko Dian is derde, Toko Cendana vijfde en Toko Frederik zevende. Toko Kediri uit Rijswijk bezet de vierde plek. Toko Menteng uit Voorburg, vorig jaar nog de nummer één, is nu twaalfde.



De nummer één van de jaarlijkse Toko Top 50 is dit jaar Toko Bopp uit Geleen.