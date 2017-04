Haagse topscholen loten minder

Geloot is er in ieder geval op het Wellant Westvliet en Zandvliet, op het Montaigne Lyceum en op het Maris College (locaties Kijkduin en Bohemen). De andere vier - het Maerlant Lyceum, Dalton Den Haag, De Populier en het 's Gravendreef Leidschenveen - konden alle aangemelde leerlingen meteen toelaten. De scholen die wél hebben geloot, hadden toch minder aanmeldingen dan vorig jaar.



Het aantal 12-jarigen in Den Haag bleef vrijwel gelijk, dus de scholen vermoeden dat er iets anders aan de hand is. Ouders laten zich mogelijk afschrikken door een school die het imago heeft dat er vaak geloot moet worden, en kiezen liever voor zekerheid.