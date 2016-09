Haagse trams gevoed door stille tansformators

Op vier plekken in Den Haag zijn de ondergrondse transformators neergezet. De grootste staat vlakbij het Malieveld, aan de Koekamp. De ventilatiebuizen zijn weggewerkt in het landschap van het park. Twee enorme groene loungebanken staan erbovenop.



Energiezuinig

Door de komst van zestig nieuwe stadstrams moest HTM ook de energievoorziening moderniseren. En de vervoerder pakte dat meteen duurzaam aan. De ondergrondse stations zijn milieubewust. Ze zijn energiezuinig en in staat om in de toekomst ook stroom te leveren aan elektrische bussen, fietsen en auto's.



Met de ondergrondse voedingsstations geeft HTM gehoor aan de wensen van buurtbewoners, die een brommend huisje niet zagen zitten in hun straat.