Haagse UrbanFarmers voorbeeld voor wereld

Het is bijna tijd voor een feestje bij UrbanFarmers, op het dak van de voormalige Philipsfabriek aan de Televisiestraat in Den Haag. Vorig voorjaar opende de grootste stadsboerderij van Europa daar de deuren, inmiddels worden er meer dan twintig soorten groenten gekweekt, stijgt de visproductie en verkoopt het bedrijf aan horecaondernemers in de hele stad.



Verticaal

Nu het bedrijf bewezen heeft dat het kán, telen en kweken op grote hoogte (ook wel verticaal boeren), verlegt UrbanFarmers haar doelen. ,,We willen wereldsteden overtuigen dat wat wij doen, voor hen de toekomst is", vertelt Franca van Nunen van UrbanFarmers in Den Haag. ,,Naar verwachting woont in 2020 zo'n 80 procent van de wereldbevolking in grote steden. Voedsel exporteren uit landbouwgebieden of kassen elders, kost tijd. Steeds meer, want hoe meer inwoners in een stad wonen, des te meer verkeer en files. Steden die hun inwoners willen blijven voorzien van vers en gezond eten zijn genoodzaakt zelf te produceren."



Noodzaak

Waar een stadsboerderij in Den Haag volgens Van Nunen geen pure noodzaak is, is dat in veel wereldsteden wél het geval. ,,Wij hebben het Westland in de buurt, New Delhi niet." Om betrokkenheid te creëren, geeft UrbanFarmers sinds kort rondleidingen en tours. Aan inwoners, toeristen, scholieren, maar ook aan bedrijven. ,,Onlangs ontvingen we een delegatie uit India en China. Ze waren onder de indruk. Dát is de bedoeling, want we willen als pilot dienen voor de hele wereld. Ons motto is: 'we sell farms, not tomatoes'."