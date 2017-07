Haagse vliegvisser hield wel van een goede grap

Joop Fortuin (4 januari 1937 - 31 mei 2017) was voorzitter van de 's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging. Een gerenommeerde visvereniging met meer dan 15.000 leden waar Joop van jongs af aan lid van was. Vissen was zijn passie. Hij was er ook bijzonder goed in.

Joop introduceerde in de jaren zeventig het vliegvissen bij de vereniging en was lid van het team dat in de jaren tachtig wereldkampioen in Duitsland werd. De 'vliegjes' die aan het haakje werden gebonden priegelde hij zelf met engelengeduld in elkaar. Eerst nam hij foto's van echte insecten en daarna maakte hij onder een loep met wat kattenharen en een stukje dons een levensecht vliegje waarmee de ene na de andere vis uit het water werd gehaald.

Vakkundig werden de vissen van de haak bevrijd en teruggezet. Behalve de forellen. Die gingen mee naar huis en werden op het balkon voor dochter en echtgenote gerookt. Joop was een geboren Scheveninger. Zijn vader werkte voor Shell waardoor Joop vanzelf lid werd van Te Werve. Een sportcentrum van het olieconcern in Rijswijk waar hij niet alleen aan de rand van de enorme visvijver was te vinden, maar ook op het voetbalveld en de tennisbanen.

Als visserijkundig ambtenaar werkte Joop zijn hele werkzame leven bij de Directie Visserij van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Een leuke baan waar hij veel van zijn passie in kwijt kon.

Hockey

In het weekeinde was hij regelmatig op Te Werve waar hij tevens in het bestuur kwam. Zijn dochter ging graag mee naar de sportvelden waar ze op jonge leeftijd gevraagd werd een potje mee te hockeyen. Ze bleek talent te hebben en haar vader werd haar grootste fan. Hij volgde haar overal naar toe ook als ze voor het Nederlands team in het buitenland moest spelen. Dat was overigens een hele tour voor Joop die niet van vliegen hield. Zijn vliegangst had ervoor gezorgd dat hij nooit naar het vliegviswalhalla in Canada was geweest, maar van zijn dochter heeft hij geen wedstrijd gemist.

Joop was een opgeruimd en vrolijk mens met altijd een goede mop paraat. Op een visbeurs in Rotterdam, zeventien jaar geleden, vertelde hij een van z'n grappen aan een marinier en een brandweerman toen hij midden in zijn verhaal volkomen onverwacht in elkaar zakte. De mannen handelden meteen en redden zijn leven.

Een chirurg plaatste vervolgens een kastje zodat het niet nogmaals kon gebeuren. Toen na enkele jaren op gezette tijden onverklaarbaar en onvindbaar gepiep was te horen, kwamen Joop en zijn vrouw er na veel zoeken achter dat dit piepen uit Joop zelf afkomstig was en dat zijn kastje aan vervanging toe was. Het bleek een kleine ingreep die voorspoedig liep. Eenmaal terug op zaal hoorde Joop echter toch weer gepiep. Enigszins ongerust meldde hij dit aan de verpleegkundige die het ook niet kon verklaren. Toen een vrolijke chirurg het oude kastje vervolgens uit een toilettas viste, kon Joop de grap meteen waarderen.