Haagse wegpiraat moet 14 maanden zitten

El H. vluchtte op 28 juli vorig weg voor de politie. Zonder rijbewijs en onverzekerd reed hij ‘s nachts in een zwarte BMW met hoge snelheid de grens over bij Hazeldonk na een bezoek aan Antwerpen met zijn vriendin. Wat volgde was een dollemansrit via de A16 en de A20 naar de A12. De rit eindigt drie kwartier later in een crash bij Driebergen.



Tijdens de rit reed El H. met een snelheid van circa 200 kilometer per uur langs veel langzamer rijdende verkeer door een pionnenafzetting over een afgekruiste rijstrook. De wegwerkers werden op een haartje na niet geraakt.



Hij werd vrijgesproken van de poging doodslag op een motorrijder van de Koninklijke Marechaussee en enkele agenten.



Het Openbaar Ministerie had 21 maanden geëist en vier jaar rijontzegging.