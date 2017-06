Haagse wind te hard voor profrenner

Ex-profwielrenner Maarten Tjallingii vindt de wind in Den Haag zó hard en vervelend om in te fietsen dat hij na twee jaar hier te hebben gewoond, is terug verhuisd naar het oosten van het land.

Dat vertelde de voormalige topsporter vandaag in Leidschendam-Voorburg. Tjallingii was speciaal even terug naar de winderige Haagse regio, om het Stationsplein in Voorburg om te dopen tot Tijdritplein BinckBank Tour. Over zes weken is dat de start- en finishlocatie van de tijdrit in deze wielerwedstrijd.