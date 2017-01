Haagse windmolen -oeps- vergeten te melden

Geen nieuws, dacht de ambtenaar op het gemeentehuis van Leidschendam-Voorburg toen hij of zij half vorig jaar een berichtje kreeg van een collega in Den Haag: de bouw van de windmolen langs de A4 gaat in het najaar écht beginnen. Een gevaarte van 150 meter (hoger dan de Hoftoren) met enorme roterende bladen, zoevend geluid en knipperende lichten op een paar honderd meter van huizen van inwoners van L'dam-Voorburg.



Voor de ambtenaren die de jarenlange juridische strijd tussen L'dam- Voorburg en Den Haag over de windturbine hebben gevolgd een logisch gevolg van het sneuvelen van alle bezwaren bij de Raad van State eind 2015. Afleggen die zaak in een ordner.



Tenminste, als je geen intuïtie hebt voor wat zo'n bakbeest teweeg brengt in de omgeving. L'dam-Voorburg is daarop geen uitzondering.Toch minstens 'even Apeldoorn', de wethouder van dienst, bellen die de grootste woede, frustratie en wantrouwen bij bewoners kan kanaliseren door uit te leggen wat er allemaal juridisch is geprobeerd om de turbine tegen te houden en vooral wat er gedaan kan worden om de overlast zoveel mogelijk te beperken.



Communicatie

Zoals er over minder ingrijpende veranderingen in het landschap voortdurend bewonersbijeenkomsten worden belegd en persberichten de deur uitgaan. ,,De informatie over de molenbouw heeft ons vanuit het ambtelijk apparaat nooit bereikt'', verdedigt wethouder Saskia Bruines (D66) het gebrek aan actieve communicatie door het gemeentebestuur. Bovendien: Den Haag en initiatiefnemer CEVA Logistics zouden de communicatie doen, sputterde Bruines al eerder in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA.



De boze werkelijkheid had de 'vergeten' notitie uit Den Haag toen al lang ingehaald. Handtekeningenacties van omwonenden en politiek tot aan de koning, filmpjes op sociale media. Stilte vanuit het gemeentehuis.



De hinderlijke slagschaduw van de windturbine heeft nu toch de gemeentehuizen in L'dam-Voorburg en Den Haag bereikt. Er wordt alsnog naarstig gezocht naar een datum waarop de bestuurders gaan praten met omwonenden. Ook de verantwoordelijke Haagse wethouder Joris Wijsmuller is daarbij. Vragen van deze krant moeten wachten totdat de bewoners op het hoogste niveau zijn ingelicht. ,,We bewandelen de koninklijke weg'', aldus de zegsman van Wijsmuller.



Dat Saskia Bruines binnenkort wethouder wordt in Den Haag is koren op de (wind)molen van complot-denkers. ,,Niets ondernemen tegen Den Haag was allemaal eigen belang'', gonst het op internet.