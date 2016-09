Haagse winkels en horeca spelen in op Prinsjesdag

Voorlopige voorkeur voor HTM als stads­bus­ver­voer­der

14:11 De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is voornemens het nieuwe vervoerscontract voor busvervoer in Den Haag onderhands te gunnen aan de HTM. Voor het streekbusvervoer in de regio Haaglanden opteert de MRDH juist voor een openbare aanbesteding.