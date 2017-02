Haar wil is wet

1. Ze is soepel in de heupen - en in de omgang...

Alle pasjes synchroon, op tijd een stapje naar voren en hup: een draai met de heupen. Het is september 2010 en de burgemeester van Arnhem doet vrolijk mee met drie dansers op een klein podium ergens in een Vogelaarwijk. Niet een paar seconden voor de vorm of de foto. Nee, minutenlang, de complete choreografie. Het is dé kracht van Krikke, vinden collega's: ,,Jullie krijgen in Den Haag een aardige, toegankelijke en goedlachse burgemeester'', zegt CDA-raadslid Gerben Karssenberg uit Arnhem. Krikke de burgermoeder. Vooraan als er iets te vieren is.



Steunpilaar voor een stad in mineur. Na de moord op een prostituee leidt Krikke de stille tocht. Als een boot in de Rijn zinkt, staat Krikke 'bijna huilend langs de kant', zegt raadslid Addy Plieger. Het helpt dat Krikke en haar man bij de hoerenbuurt gaan wonen. Zo nu en dan nemen Krikke en haar man tijdelijk daklozen in huis. Arnhemmers lopen met haar weg. En voor Den Haag belangrijk: het ceremoniële aspect van het ambt past haar als een oude jas, zegt goede kennis en oud-PvdA-minister Guusje Ter Horst: ,,Ze is echt heel goed in het ontvangen van hotemetoten.''

2. ...maar streng voor medewerkers en politici.

In Arnhem haalde Krikke al snel de bezem door de club naaste medewerkers. En in discussies met de politiek kan ze er hard invliegen. ,,We hadden een discussie over koopzondagen'', zegt oud-wethouder Rita Weeda (PvdA). ,,Ze zei: ik wil van jou een notitie waarin we het aantal koopzondagen uitbreiden. Maar in het coalitieakkoord stond: maximaal één keer per maand een koopzondag. Dus ik zei: die notitie ga ik niet schrijven.''



Weeda wint de slag. Maar wie het opneemt tegen Krikke moet van goeden huize komen. Ze kan 'snoeihard' zijn. ,,Wel met een enorme charme en humor'', zegt voormalig VVD-bestuurslid en -Kamerlid Mark Verheijen. Als belangrijkste partijscout moet Krikke geregeld liberalen op hun plek zetten. Vooral als die lijden aan zelfoverschatting: ,,Ze laat zich dan echt niet omverblazen.'' Is Krikke nou charmant, sociaal en enthousiast of juist dominant en hard? Het is de combinatie, ze is ongrijpbaar, stelt raadslid Plieger: ,,Wie is ze nou echt? Dat verschilde per dag.''



3. Als het spannend wordt, blijft ze koel

Belangrijk punt voor de Haagse politiek: is Krikke de koele crisismanager? Ter Horst meent van wel. Zij was ooit getuige van een taart-incident: ,,Het was in Amsterdam. Wij waren beiden wethouder en we openden samen de Nieuwe Dijk. Komt er ineens iemand aan en drukt zo, hop, een taart in Paulines gezicht. Daar bleef ze buitengewoon koel onder. Ze maakte de boel schoon, ging even naar het politiebureau. Echt die nuchtere Friezin.'' En Krikke leerde steeds strikter orde handhaven. Als Arnhem in het najaar van 2012 slachtoffer dreigt te worden van een massale toestroom van reljeugd voor een reprise van Project-X gooit Krikke de stad op slot. Het noodbevel was 'fenomenaal', oordeelt een betrokkene.

4. Het is 'Krikke of stikken'.

Pauline heeft graag de touwtjes in handen. ,,Haar wil is wet'', zegt Plieger. ,,Achter de schermen was voor het raadsdebat al van alles geregeld. Dan kwamen daar alle moties en amendementen voorbij en gaf ze haar mening. Dan dacht ik wel: ho even, laten we dat bij het echte debat doen.'' Tijdens dienstreizen is het eveneens 'Krikke of stikken', stelt oud-wethouder Weeda: ,,We gingen samen naar China en dan had ze echt heel uitgesproken wensen over het programma.'' Ook als hoofd van de veiligheidsregio duldde ze geen tegenspraak, weet een ingewijde in het Arnhemse.

5. Ruziemaken is geen ramp.

Waar Krikke was, was regelmatig gedoe. De Haagse sollicitatiecommissie had een aardig gevulde map met heikele dossiers af te werken: in Arnhem kent Krikke een uiterst moeizame start. Het volk mag haar dan op handen dragen, de politiek is verre van overtuigd. Na een paar jaar lopen de fractieleiders leeg in dagblad De Gelderlander. Ze klagen over Krikkes onzichtbaarheid en gebrek aan visie (zie ook 8). Wonder boven wonder blijft de burgemeester in het zadel.



Al snel volgt de tweede storm. Een discriminatiekwestie bij het politiekorps escaleert. Na meerdere onderzoeken blijkt geen sprake van structurele wantoestanden, maar rapporteurs concluderen dat Krikke als korpsbaas te weinig heeft gedaan om de kwalijke geruchten de kop in te drukken. En later, bij haar eerste grote klus na Arnhem, loopt het flink mis. Als directeur van het Scheepvaartmuseum ligt ze overhoop met het voltallige managementteam. In een rapport wordt Krikkes stijl door medewerkers als 'solistisch en intimiderend' omschreven. De Amsterdamse Arnhemse bood niet het 'bindend leiderschap' dat nodig was.



,,Daar zijn echt rare dingen gebeurd'', zegt Ter Horst ter verdediging. ,,Pauline omschreef dat gesprek met de raad van toezicht als een groepsverkrachting. Zo'n term zou ze echt niet snel in de mond nemen.''

6. Een kloon van Jozias van Aartsen?

Lees even mee: ,,Het is nogal wat als je erkent dat het hele instituut politie discrimineert.'' Het zou zo een tekst van Jozias van Aartsen kunnen zijn. Maar het is Krikke in 2005, als de discriminatieaffaire speelt bij het Gelderse politiekorps. Nog eentje: ,,Het is blijkbaar modern dat iedereen overal wat van vindt en daarmee in de media komt. Voor grote meningen is veel aandacht.'' Je hoort Van Aartsen. Maar ook dit is Krikke, in 2004.

Pauline Krikke presenteert de plannen voor het Nationaal Historisch Museum in Arnhem.

7. Een lobby? Krikke fixt het.

Krikke krijgt vaak dingen voor elkaar. Voor Arnhem hengelt ze bijna het Nationaal Historisch Museum binnen. Die trofee laat ze later alsnog uit haar handen vallen door gesteggel over de exacte locatie. Voor de megaverbouwing van het Centraal Station weet ze miljoenen euro's te regelen. Die lobby's zijn leuk, maar de sluiting van de hoerenbuurt in het Spijkerkwartier wordt als haar grootste verdienste voor Arnhem beschouwd. Een dossier waar partijen in Den Haag met bovengemiddelde belangstelling naar kijken. De politiek hier zit in zijn maag met het sekswerk in de Doublet­straat, fracties hopen dat Krikke het kunstje nog een keer gaat flikken.