Hagaziekenhuis neemt afscheid van stickervellen

Wie zich nu nog bij een van de poliklinieken van het Hagaziekenhuis meldt, moet een A4-tje vol stickers met patiëntgegevens bij zich hebben. Deze kunnen bij een speciale balie worden aangevraagd. De stickers gebruiken artsen en medewerkers om patiëntgegevens maar ook om bijvoorbeeld ampullen afgenomen bloed te labelen. De patiënt krijgt de overgebleven plakkers mee naar huis voor een volgende bezoek. Onnodig te zeggen dat dit resulteerde in veel vergeten, verloren, verouderde of beschadigde stickervellen.



Paspoort

Het Hagaziekenhuis gooit het roer om: aanmelden bij het ziekenhuis gebeurt nu digitaal, bij aanmeldzuilen bij de hoofdingang

Door het scannen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs meldt de patiënt zich en krijgt hij op een ticket zijn afspraken voor die dag en zijn oproepnummer.



Op dit ticket staat ook de route door het ziekenhuis naar de afspraak. ,,Op de poliklinieken hoeven patiënten ook niet meer te wachten bij balies om zich te melden voor hun afspraak,'' vertelt een woordvoerster van het ziekenhuis. ,,Mocht het spreekuur uitlopen dan worden de patiënten bij aankomst hier al over geïnformeerd. Ook op tv-schermen in de wachtkamers staat de eventuele uitloop van een spreekuur.''



Kinderen

Elk ziekenhuis vraagt nu overigens ook al om identificatie, net als om verzekeringsgegevens en informatie over medicijngebruik. Dat geldt voor zowel volwassenen als kinderen. De identiteitskaart, paspoort of het rijbewijs worden volgens het Hagaziekenhuis niet gekopieerd. ,,Wij registeren alleen het type legitimatie en het nummer.''



Andere ziekenhuizen in de regio maken gebruik van een pasjessysteem waarbij een patiënt na identificatie een pas krijgt van het ziekenhuis.