HagaZiekenhuis trapt Haagse editie e-healthweek af

Het is het eerste jaar dat er een e-healthweek georganiseerd wordt in Nederland. Vanaf morgenavond tot en met 27 januari zullen er door heel het land allerlei activiteiten worden georganiseerd om de mogelijkheden die er bestaan op het gebied van e-health te promoten.



,,Er zijn ontzettend veel mogelijkheden, maar deze worden nog veel te weinig gebruikt. Patiënten en mantelzorgers moeten daarom bewuster gemaakt worden van de mogelijkheden en hier meer bij betrokken worden'', legt Daniël Tijink uit. Hij is lid van het managementteam zorg en strategie van ECP Platform voor InformatieSamenleving en tevens initiatiefnemer van de e-healthweek.



Voorbeelden van mogelijkheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie waar mensen tijdens de e-healthweek kennis mee kunnen maken zijn het communiceren via beeldschermen met specialisten, het gebruiken van sensoren om in de gaten te houden wanneer iemand valt of het inzetten van robots.



Tijink vindt het geweldig en tegelijkertijd spannend dat het initiatief dat hij bedacht en uitgeschreven heeft nu echt gaat beginnen. Hij spreekt nu al van een geweldig succes. ,,In plaats van vijftig partners, waar ik aanvankelijk op hoopte, doen er nu maar liefst 235 partners mee'', aldus de trotse initiatiefnemer.