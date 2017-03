Hagenaar (29) de cel in voor financieren IS-strijder

Tachtig statushouders naar leeg bedrijfspand Loosduinen

13:31 In een leeg bedrijfsgebouw aan de Koperwerf in Loosduinen gaan later dit jaar ruim 80 vluchtelingen wonen. Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) meldt de nieuwe statushouderslocatie vanmiddag in een brief aan de gemeenteraad.