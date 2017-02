Hagenaar (44) aangehouden voor witwassen

Slachtoffer eindigt met breuken in gezicht na mishandeling

12:09 Vier of vijf nog onbekende mannen tussen de 18 en 25 jaar mishandelden in de nacht van vrijdag op zaterdag een 60-jarige man op de Beeklaan. Het slachtoffer was er na de zware mishandeling ernstig aan toe. Hij is inmiddels geopereerd aan meerdere breuken in zijn gezicht.