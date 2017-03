Hagenaar aangehouden die celstraf uit moet zitten

De Hagenaar moest zich melden omdat hij een resterend deel van een celstraf van vier jaar moest uitzitten. Deze straf had hij opgelegd gekregen voor een ontvoering.



De politie verzocht de man zich te melden, maar de Hagenaar weigerde dit te doen. Agenten spoorden hem op en konden hem uiteindelijk gistermiddag rond 12.00 uur aanhouden in een woning aan de Marshalllaan in Utrecht. Hij gaat nu het resterende deel van zijn straf uitzitten.