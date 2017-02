Hagenaar aangehouden die nog 110 dagen uit moet zitten

Verdachte brandstichting (71) kon geen plek crisisopvang krijgen

16:24 Een 71-jarige man die augustus vorig jaar zijn benedenwoning aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag in brand stak, blijkt te lijden aan beginnende dementie en achtervolgingswaan. In de week voordat hij zijn woning in lichterlaaie zette, was er geen plek in de crisisopvang voor hem.