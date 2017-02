Hagenaar aangehouden na wilde achtervolging

De politie kreeg gisteravond rond 20.30 de melding binnen dat een automobilist mogelijk onder invloed over de Prins Bernhardlaan in Voorschoten reed. In eerste instantie kon de politie de automobilist niet traceren.



Rond 21.50 vermoedden agenten de automobilist in het vizier te hebben op de Europaweg. De automobilist reed de A4 op in de richting van Den Haag. De agenten zetten de achtervolging in en ontdekten ter hoogte van Leidschendam dat het inderdaad om de automobilist die gezocht werd ging.



Om de bestuurder te controleren gaven de agenten hem een stopteken. De automobilist negeerde dit teken en reed met hoge snelheid weg. Een achtervolging door Leidschendam en Voorschoten volgde, waarbij volgens de politie erg hoge snelheden bereikt werden.



Tijdens de rit negeerde de bestuurder verschillende rode verkeerslichten, reed hij op de verkeerde helft van de weg en reed hij zonder verlichting. Omdat hij nog steeds weigerde te stoppen, werd de hulp van andere agenten ingeschakeld.