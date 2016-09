Hagenaar gehoord over Armeense genocide

Het OM is van mening dat de man op 1 juni 2014 de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden met zijn uitlating 'Karabach zal het graf van de Armeniërs worden'.



De man demonstreerde in Almelo tegen het monument dat bij de Armeens Apostolische Kerk in Almelo is opgericht ter nagedachtenis aan de Armeense genocide.



Dat het horen van de man over zijn uitlatingen zo lang heeft geduurd, is volgens het OM te wijten aan de uitvoerige juridische analyse van diens woorden, de vertaling en de context van de gedane uitspraken. De verdenking is dusdanig, dat strafvervolging volgens het OM in de rede ligt.