Hagenaar ‘had geen flauw benul’ spil te zijn in omvangrijke xtc-handel

Vorig jaar januari werd in Duitsland een Haagse drugskoerier aangehouden met enveloppen waarin xtc-pillen zaten verpakt. Het was de bedoeling dat hij de enveloppen op verschillende plekken in Duitsland zou verzenden naar afnemers in Denemarken, Thailand en vooral de Verenigde Staten. De aangehouden drugskoerier vertelde dat hij tweemaal op pad was gestuurd door Adil A. uit Den Haag met enkele tassen vol enveloppen met xtc. Die moest hij in Duitsland gaan posten.

Dwaalspoor Volgens de officier van justitie moest er zo een dwaalspoor getrokken worden voor de politie. De transporten naar Duitsland zou onderdeel uitmaken van 'grootschalige' xtc-handel vanuit Nederland naar andere landen. In totaal zou Adil A. 99,5 duizend pillen via Duitse postbussen hebben willen versturen. ,,Mijnheer heeft een sleutelrol gespeeld'', zei de officier van justitie woensdag bij de Haagse rechtbank over de rol van Adil A..

Nonsens

,,Allemaal nonsens", reageerde Adil A. woensdag op het verhaal van het OM. Hij vertelde de Haagse rechtbank woensdag dat de aangehouden drugskoerier op eigen houtje handelde. A. had bij de man in het Transvaalkwartier in Den Haag alleen maar een kamer gehuurd. Hij had hem wel eens geholpen om in de woning op de enveloppen een sticker te plakken. Hij had geen flauw benul dat er xtc-pillen in zaten. ,,Ik heb nooit vragen gesteld over die enveloppes, het zag er allemaal ook zo onschuldig uit."