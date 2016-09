Hagenaar in kritieke toestand na aanrijding met auto

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. In het onderzoek naar de toedracht sprak de politie met getuigen. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder van de auto niet had gedronken.



De Hagenaar kreeg ter plekke eerste hulp en werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert nog in kritieke toestand.