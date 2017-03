Hagenaar luistert liever naar Frenna dan naar Rihanna

Deezer analyseerde wat in de vijf grootste steden van Nederland het meest werd gedraaid door zijn klanten en kwam tot de ontdekking dat lokaal talent vaak de wereldsterren verslaat.



Drake

In Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven staat lokaal talent steevast hoog in het aantal streams. Zo geeft rapper Frenna in Den Haag maar ook in Rotterdam artiesten zoals Justin Bieber en Rihanna, die wereldwijd genomen het meest gestreamd worden, het nakijken. Alleen Drake en het Nederlandse Broederliefde zijn meer beluisterd.



Frenna staat dubbel in de Haagse top 10: behalve de derde plaats als solo-artiest staat zijn formatie SFB op de achtste plek, nog boven The Weeknd.