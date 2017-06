Hagenaar naar modeshow in Roemenië

Hoe raakt een Haagse ontwerper in Roemenië verzeild?

,,Ja, hoe gaat dat? Nadat ik in 2013 op de Amsterdam Fashion Week had gedebuteerd, kwam er vanzelf ook aandacht van over de grens. Ik ging toen met volle kracht vooruit. Kon het me eindelijk veroorloven om mijn baan als dansinstructeur op te geven. En wekte vervolgens de belangstelling van ondder andere de organisatie van de Feeric Fashion Week in Roemenië.''