Hagenaar nog vast voor schietpartij

Hij werd vorige week maandag aangehouden na een tip van een getuige. Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang. Zo wordt nog gezocht naar mededaders. Zij zouden in een auto zijn gevlucht.



Geschrokken buurtbewoners

De buurt reageerde geschrokken. ,,Normaal speel ik hier altijd uit school, maar net toevallig vandaag niet'', zegt een meisje opgelucht. ,,Schande,'' zegt een buurman. ,,Ik hoorde de knallen, maar toen ik sirenes hoorde die steeds dichterbij kwamen, drong het tot mij door. Het was gewoon hier, naast de speeltuin! Weet je hoe druk het hier altijd is! Zeker nu met dat lekkere weer.'' ,,Dit is echt niet normaal meer'', voegt een andere buurman eraan toe.



Ze hebben geen idee wat er zich heeft afgespeeld. Ze denken aan een vooropgezet plan. ,,Er is meteen een auto weggereden. Het was gewoon afgesproken werk.'' Op sociale media klinkt meteen de suggestie dat de coffeeshop op de hoek van de straat 'iets' met de schietpartij te maken heeft. Of dat werkelijk zo is, is volslagen onduidelijk.