Hagenaar opgepakt na fatale roofoverval

Wat de rol van de Hagenaar bij de overval precies is geweest, moet nog worden onderzocht. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kwam de man als verdachte bovendrijven toen onderzoek naar telefoongegevens werd gedaan van eerder opgepakte verdachten. Dat zijn er vier in totaal: drie Belgen en een Amsterdammer. Zij worden verdacht van doodslag in vereniging. Zover gaat de verdenking tegen de Hagenaar nog niet. ,,We onderzoeken zijn betrokkenheid momenteel.''



De verdachte is dinsdag in de hofstad gearresteerd. Inmiddels heeft de onderzoeksrechter besloten dat hij nog zeker twee weken vast blijft zitten.



Geschminkt

De overval op 30 juni vorig jaar schokte de bewoners van Gees, een dorpje met 600 inwoners. Drie mannen met geschminkte gezichten pleegden de overval. Zowel de 69-jarige bewoner Koert Elders als zijn vriendin was thuis op het moment van de overval. De vrouw bleef ongedeerd. Pas in oktober werd de eerste verdachte opgepakt.



Elders was een graag geziene figuur in zijn woonplaats. Hij had een aannemingsbedrijf en was eigenaar van bungalowpark De Kamp. Vroeger zaten er asielzoekers, tegenwoordig Poolse werknemers. Hij stond erom bekend dat hij goed was voor zijn dorp. Hij sponsorde acties en stelde regelmatig een braakliggend terrein beschikbaar voor evenementen.