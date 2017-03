Hagenaar veroorzaakt ravage na autodiefstal

De Hagenaar was in een verwarde en paniekerige toestand toen hij op de Cannenburglaan probeerde verschillende auto's te stoppen. Bij het voertuig waarbij dat lukte, sprong hij op de motorkap. De bestuurster en een 10-jarig kindje dat in de auto zaten, wisten na een korte worsteling te ontsnappen. De man scheurde vervolgens weg in het voertuig.



In hoge snelheid reed hij in de richting van de Loevesteinlaan. Daar veroorzaakte hij een ongeluk, waarbij niet alleen hij gewond raakte en de auto schade opliep. Ook een tram, verkeerslichten en een geparkeerde auto wist hij te raken.



Kalmeren

Klaar was de man toen nog niet. Hij deed een nieuwe poging om een andere auto te carjacken. Omstanders wisten dat te voorkomen door hem te kalmeren. Ter plaatse gekomen agenten hebben hem vervolgens aangehouden.



De Hagenaar is naar het ziekenhuis gebracht. ,,Als hij klaar is met de behandeling, gaan wij even met hem praten'', laat een politiewoordvoerder weten. De verdachte staat bekend als drugsgebruiker.



De bestuurster en haar passagiertje bleven ongedeerd. Zij zijn wel erg geschrokken van het gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.