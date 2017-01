Hagenaars kiezen beste boek 2016

Hongerstaking Syriër duurt al 80 dagen

20:29 Een 47-jarige Syrische man in het Scheveningse gevangenisziekenhuis is onwaarschijnlijk lang in hongerstaking. Hij heeft al meer dan 80 dagen niet gegeten. De man moet een schadevergoeding van 78.000 euro betalen, maar beweert onschuldig te zijn.