Hagenaars kunnen fluiten naar extra zomerterrassen

Den Haag kan fluiten naar extra horecaterrassen in de zomermaanden. Volgens VVD-wethouder Boudewijn Revis zijn de Haagse bewoners en ondernemers niet bereid om voor deze zomerterrassen parkeerplekken op te geven, schrijft hij vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Coalitiegenoot D66 reageert furieus. ,,De evaluatie van de wethouder is ronduit belachelijk. Dit slaat nergens op,’’ zegt raadslid Daniel Scheper. ,,We willen nog deze zomer een serieuze proef met deze parkeerplaatsterrassen.

D66 en Groep de Mos zijn grote voorstanders van het uitbreiden van het aantal terrassen tussen mei en oktober. Volgens hen zijn er in de zomer veel minder parkeerplekken nodig in de wijken en is er dus volop ruimte voor deze tijdelijke en sfeerverhogende terrassen. Bijvoorbeeld voor de deur van de lunchrooms in de stad.

Vorig jaar dwong een meerderheid van de gemeenteraad de wethouder al tot een tot een proef. Maar volgens D66 en Groep de Mos zocht Revis de verkeerde straten uit. Zo mochten ondernemers in de Thomsonlaan en Reinkenstraat niet meedoen aan de proef vanwege de parkeerdruk. In straten die wel uitverkoren waren is soms nauwelijks horeca te vinden.

Vandaar dat tijdens de pilot van afgelopen zomer alleen in de Weimarstraat extra terrasbakken verschenen. Een enquête van na de zomer laat zien dat de bewoners en de ondernemers daar zeer positief zijn. In de straten waar geen extra zomer-terrassen kwamen, zijn de Hagenaars juist tegen, stelt de wethouder. Vandaar dat het stadsbestuur alleen in de Weimarstraat – verder wil met de extra terrassen in de zomer.

Boos

De gemeente weigert overigens de enquêteresultaten vrij te geven. Zo zijn de bewoners onder meer gevraagd naar hun mening over de zomerterrassen, maar staat daar in de raadsbrief niets over vermeld. Wel vermeldt de brief percentages van bewoners en omwonenden die tegen of voor parkeerplekterrassen zijn die het héle jaar blijven staan.

Dat maakt D66 boos. Raadslid Scheper: ,,De wethouder kiest eerst de verkeerde straten uit voor de proef en stelt dan ook de verkeerde vragen in de enquête. Dit is niet serieus te nemen.’’