Hagenaars mogen zegje doen over meer knalvrije zones

Den Haag gaat het draagvlak peilen voor uitbreiding van vuurwerkvrije zones. Bewoners mogen dan zelf beslissen over extra knalvrije zones in de stad.

Dat kondigde burgemeester Pauline Krikke vanavond aan in een raadsdebat over de jaarwisseling. Eigenlijk wilde Krikke eerst het grote vuurwerkonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten. Maar dat onderzoek komt niet rond de zomer, zoals aanvankelijk nog werd verwacht, maar pas later, aldus Krikke vanavond.

Peiling

,,Daarom wil ik alvast starten met peilen of we de vuurwerkvrije zones moeten uitbreiden'', zei Krikke. ,,Dan kijken we of mensen in wijken en buurten nieuwe knalvrije zones willen.'' De knalvrije zones worden dan niet allemaal gehandhaafd door de politie, maar ook door de Hagenaars zelf: ,,Het kan gaan om een specifieke straat, een wijkdeel of een speeltuin.''