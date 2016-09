Hagenaren opgepakt voor snelkraak in Wijhe

Samen met de eigenaar zijn de beveiligingsbeelden van de kraak bekeken en was duidelijk welke auto de daders gebruikt hadden en dat het om meerdere daders ging. De vermoedelijke auto van de daders werd kort na de kraak aangetroffen op de Hunninkhof in Wijhe. Rond zeven uur werden de vier verdachten gesignaleerd bij het station. Toen de verdachten de politie in het vizier kregen gingen ze er rennend vandoor. Één van de verdachten werd achterhaald en staande gehouden door een conducteur, twee andere verdachten konden snel worden aangehouden door agenten.



Helikopter

Naar de laatste verdachte is nog geruime tijd gezocht. Hij werd uiteindelijk ongeveer twee uur later gespot door agenten in Herxen, in de buurt van de spoorlijn, en aangehouden. De politiehelikopter heeft hierbij geassisteerd. De drie andere mannen werden gevonden omdat ze zich probeerden te mengen onder de treinreizigers van station Wijhe. Die waarschuwden de politie omdat de mannen zich op een vreemde manier gedroegen.



Inbraak

De mannen zijn met de auto naar Wijhe gekomen en hebben de auto uit de buurt van de Albert Heijn geparkeerd. Vervolgens hebben ze om 4:30 uur met mokers de ruit van de Albert Heijn aan de Oranjelaan ingeslagen. Ze gingen door het raam naar binnen en klauterden over de winkelwagentje en de karren met bloemen om zo bij de kassa met de sigaretten te komen.



De moeder van de eigenaar woont boven de winkel. Zij werd wakker van de inbraak. Ook de zus van de eigenaar werd wakker. Zij woont achter de supermarkt. Het is nog onbekend of zij ook de politie hebben gealarmeerd.



Eigenaar mee op jacht

Bij de Albert Heijn in Wijhe wordt vaker ingebroken en de eigenaar staat er om bekend om dan zelf actie te ondernemen. Dat gebeurde nu ook. De eigenaar van de winkel ging mee met de jacht op de vierde dader. Hij was ook bij de aanhouding in het maisveld in Herxen.