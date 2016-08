Hagenees schrijft taakstraf van zich af met 'Schoffellied'

Laster

De officier van justitie kon het 'grapje' niet waarderen, net als de rechter. Meinesz werd veroordeeld voor laster. Uiteindelijk heeft hij twintig uur moeten schoffelen en een geldbedrag van 200 euro moeten betalen. ,,Die taakstraf was ook nog wel leuk om te doen. Ik heb daar een paar hele gezellige dagen gehad.'' De Hagenaar maakte er een feestje van: hij regelde een cateraar voor de lunch met zijn tijdelijke collega's en de laatste dag kwam hij in zijn limousine naar zijn werk.



Zwemband

De gezelligheid is te zien in de videoclip, waar Meinesz rondtourt in zijn limo, druk aan het schoffelen is en zelfs voorbijdrijft in zijn zwembad. Ondanks alle gein is het lied zijn protest: ,,Anders had ik het wel door een zanger laten doen. Het is nu natuurlijk niet om aan te horen.''



De video is toch al aardig op weg om een hit te worden. Op de populaire website GeenStijl staat het in de top vijf meest bekeken artikelen. Op de vraag of Meinesz op weg is om de bijnaam Meesterschoffelaar of de Man met de thermische schoffel te krijgen, moet hij hard lachen. Zijn vader, Aage Meinesz, was in de jaren '70 landelijk beroemd als de meesterkraker en had als bijnaam: De man met de thermische lans. ,,Wie weet. Mensen mogen mij noemen zoals ze willen. Maar die bijnaam heb ik nu nog niet gehoord.''