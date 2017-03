Half jaar cel geëist tegen autokraker uit Litouwen

In de vroege ochtend van 7 oktober 2016 zag een omwonende twee verdachte personen bij een auto aan de Daslook staan en alarmeerde de politie. De dieven sprintten weg, maar werden later door agenten in hun vluchtauto aangehouden. Een van de inzittenden was de man uit Litouwen. Op verschillende plekken in de wijk werden later tassen gevonden met daarin airbags, navigatieapparatuur en twee autosturen.



Gedwongen

De Litouwse verdachte ontkende gisteren dat hij iets met de diefstallen te maken had. ,,Mijn geweten is schoon."



Tijdens een eerder verhoor had hij gezegd dat hij gedwongen was door andere mannen om de vluchtauto te rijden. Hij wist niet wat de bedoeling was van het bezoekje aan Nootdorp. ,,Dit was geen toevallige autokraak van een junkie die geld nodig had. De dieven hadden het duidelijk op de airbags voorzien", meende de officier van justitie.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.