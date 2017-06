Halve ton aan Lenteprijzen uitgedeeld

VideoGrote prijzen, kleine(re) prijzen en vooral: veel blije gezichten. In het Nutshuis in Den Haag werden vanmiddag de Lenteprijzen uitgereikt.

Tilly Kaisiepo is helemaal door het dolle als ze hoort dat de allereerste Lenteprijs van 2017 voor haar is. Met 500 euro stellen Fonds 1818 en AD Haagsche Courant haar in staat het 12,5 jarige bestaan van haar moestuin in Delft met een feestje voor alle buurtbewoners te vieren. ,,Ik had dit nooit verwacht”, roept ze enthousiast uit, nadat ze haar juryrapport in het Nutshuis aan de Riviervismarkt in Den Haag in ontvangst heeft genomen. Ze slaat de handen voor haar gezicht en doet een vreugdedansje.

,,Toen ik begon met Moe’s Tuin - vernoemd naar de tuin van mijn moeder in Nieuw Guinea - in de Poptahof in Delft, verklaarde iedereen mij voor gek. Maar 12,5 jaar later bestaat hij nog steeds: de hele buurt ontmoet elkaar er nog altijd. Ik ben er trots op!” De jury van de Lenteprijs, bestaande uit Hans Klippus (AD Haagsche Courant), Murat Aslancik (Fonds 1818) en Ouafa Daouayry (Mondriaan Uitblinker) typeert het initiatief van Kaisiepo als ‘sociaal’ en vindt het een mooie prestatie dat de tuin al 12,5 jaar bestaat.

Samen

Behalve prijzen van 500 euro, reikten Fonds 1818 en AD Haagsche Courant gisteren ook bedragen van 1.000, 1.500, 2.500 en 5.000 euro uit aan lokale initiatiefnemers die plannen indienden binnen het thema ‘Samen’.

Voor de elfde editie van de Lenteprijs kwamen in de afgelopen maanden 82 inzendingen binnen. Daarvan wonnen er 28 een geldbedrag. Directeur Boudewijn de Blij van Fonds 1818: ,,Elf jaar geleden begon de Lenteprijs als klein initiatief, inmiddels komen elk jaar tientallen ideeën binnen. Keer op keer zitten er verrassende, mooie, sociale initiatieven bij. Je zou denken dat ik na al die jaren alles wel een keer gezien heb, maar toch zit er steeds weer iets tussen waarvan ik denk: ‘O ja, dát kan ook nog!’ Doordat de Lenteprijs heel laagdrempelig is, hopen we altijd een zo breed mogelijk publiek te trekken.”

Zwemmen

Ton Lankhorst van Stichting Het Startblok in Zoetermeer diende voor de tweede keer in een paar jaar een projectplan in voor de Lenteprijs. Het initiatief Samen naar het zwembad werd gisteren beloond met een prijs van 5.000 euro. ,,We kunnen het geld goed gebruiken”, vertelt hij na afloop van de uitreiking blij. ,,We bieden al jaren zwemlessen aan voor mensen met een beperking, in samenwerking met onder meer Middin, Philadelphia en Sophia Revalidatie. Nu de bushalte bij het zwembad in Pijnacker is opgeheven, kunnen de mensen er echter niet meer komen. We hebben bij de gemeente al menig verzoek ingediend die halte opnieuw aan te leggen: vooralsnog zonder resultaat. Met de Lenteprijs gaan we nu zélf een vervoermiddel aanschaffen, zodat we onze leden zelf van hun woning naar het zwembad kunnen vervoeren.”

De juryleden van de Lenteprijs stemden unaniem voor het initiatief. ,,Iedereen moet dezelfde kansen krijgen. We hopen de stichting met 5.000 euro op weg te kunnen helpen bij de aanschaf van een personenbusje.”

Tulpen

Jannie van Maldegem had ‘stiekem wel verwacht’ dat ze een prijs zou winnen. ,,Het is gewoon een leuk idee, toch?” In buurttuin De Zoete Aarde wil zij met het bedrag van 1.500 euro een tulpentuin realiseren. ,,In oktober planten we met de vrijwilligers - het zijn er tachtig! - tulpenbollen. Die zullen in maart uitkomen. Op een mooie dag organiseren we vervolgens een Tulpendag.”

Buurtbewoners kunnen op die dag tulpen plukken. Van Maldegem: ,,Onder één voorwaarde: ze moeten zijn voor een ander. Want wat is er nou leuker om een bos zelfgeplukte tulpen weg te geven of te ontvangen?”

Op de elfde editie van de Lenteprijs werd in totaal bijna een halve ton aan prijzengeld uitreikt.

Volledig scherm De winnaars van de Lenteprijzen. © Frank Jansen

ALLE WINNAARS OP EEN RIJ

Drie relatief kleine projecten hebben een Lenteprijs van 500 euro ontvangen. Dat waren Huiskamerfestival Nu of Noot, Moe’s Tuin en Zingen met Pieter&Co. Laatstgenoemde is een initiatief van koorleden uit Delft. Zij gunnen huisarts Pieter Vlasveld, die al jaren dirigent is en optredens verzorgt in zijn vrije tijd, een extraatje om activiteiten te kunnen organiseren.

De jury geeft aan Huiskamerfestival Nu Of Noot een geldbedrag voor onder meer de aankleding van de huiskamers. Die staan dit najaar bol van de cultuur tijdens een festival vol muziekvoorstellingen, films en cabaretshows. Moe’s Tuin krijgt 500 euro om het 12,5 jarig jubileum van de moestuin in het Delftse Poptahof te vieren met een feest.

Liefst acht initiatieven zijn beloond met een geldbedrag van 1.000 euro. Dat zijn Aan Tafel (Stompwijk) Samen Smaakt Alles Beter (Zoetermeer), Happy Together (Delft), Aan Tafel (Delft), Samen Organiseren op de Buurtboerderij (Den Haag), Koffertijd (Delft) Samen op weg met de Bus (Rijswijk) en De Buurtcamping uit Den Haag.

Bij Aan Tafel uit Stompwijk staat samen dineren centraal. Dat is ook zo bij het initiatief met dezelfde naam uit Delft én bij Samen Smaakt Alles Beter.

Ouderen en gehandicapten, kunnen de komende maanden op speciale openingstijden terecht in BuurtBoerderij De Nijkamphoeve: tijdens het project Samen Organiseren op de Buurtboerderij worden speciaal voor hen activiteiten georganiseerd. De jury spreekt van een ‘sociaal plan.’ Dat vond de jury ook van het project Koffertijd. De stichting wil een interactieve activiteit organiseren voor oudere mensen met geheugenproblematiek. Tijdelijke camping De Buurtcamping wordt begin juli voor buurtbewoners opgebouwd in het Zuiderpark.

Negen initiatiefnemers gingen er gisteren vandoor met een Lenteprijs van 1.500 euro. Dat waren Stichting Dunya Nederland, Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, Don Bosco Rijswijk, Zorgwoonvoorziening Duinhage, Buurttuin Zoete Aarde, Tahar Tlili, Haagse Makers, Lusthof XL en La Bong.

De initiatiefneemster van laatstgenoemde, de Haagse kunstenares Max Bong, gaat met het geld een speelse expositie neerzetten waarin bezoekers onderdeel worden van kunst. Focus ligt daarbij op ‘samen beleven’, iets dat volgens de jury van de Lenteprijs goed past binnen het thema van dit jaar: samen.

De Haagse Makers richten zich met het project Precious Plastic op plastic afval en hergebruik, educatie en voorlichting met betrekking tot plastic afval. Uiteindelijk moet een mobiele werkplaats ontstaan, waar plastic ingezameld en verwerkt wordt en mensen les kunnen krijgen.

Don Bosco gaat het geld gebruiken voor een ‘buitengewone buurt bakfiets’. Om de onderlinge acceptatie tussen vluchtelingen en buurtbewoners in Rijswijk te bevorderen, wil Don Bosco bewoners van het asielzoekerscentrum vragen om koffie, thee en zelfgemaakte hapjes rond te brengen op drukbezochte plekken zoals de markt, schoolpleinen en het winkelcentrum.

De Zoete Aarde in Zoetermeer gebruikte de Lenteprijs om een tulpenplukdag te realiseren voor buurtbewoners.

Zes inzendingen voor de Lenteprijs hebben gisteren een geldbedrag van 2.500 euro gekregen. De prijzen gingen naar DJ Seniors in Rijswijk, Ontmoetingsfeest Het Straatje uit Delft, Ontmoet elkaar Op Stadsboerderij De Weidemolen in Zoetermeer en Samen Gezond en Schatten Van De Straat uit Den Haag.

Tijdens DJ Seniors gaan 60-plussers uit zorgcentra van Florence de fijne kneepjes van het dj-vak leren. De dj’s in spe leren met professionele apparatuur hoe ze via de computer muziek kunnen mixen.

Op het Delftse Ontmoetingsfeest Het Straatje kunnen buren elkaar én elkaars talenten leren kennen. Ontmoeten staat ook centraal tijdens het initiatief op Stadsboerderij De Weidemolen: op de plek, midden in de natuur, worden kinderen, ouders en ouderen gestimuleerd om samen buiten actief te zijn.

Het Bouwlust Schoolsport Team wil met de 2.500 euro kinderen met overgewicht helpen een gezondere levensstijl op te bouwen. Tenslotte gaat

Tineke Stoter uit Den Haag een pop-upstore ontwikkelen waarmee zij langs scholen en stichtingen reist om recyclen bespreekbaar te maken.

Twee Lenteprijzen van 5000 euro zijn uitgereikt.

Stichting Het Startblok uit Zoetermeer biedt zwemmen aan voor mensen met een beperking. Er is echter één probleem: er is geen bushalte in een omtrek van een kilometer vanaf het zwembad de Viergang in Pijnacker.

Met de hoofdprijs van 5.000 wil de jury van de Lenteprijs Het Startblok in staat stellen een personenbusje te kopen, zodat de stichting zelf mensen met een beperking van hun woning naar de locatie kan rijden en weer terug.

Ook Delft Music Projects heeft de hoofdprijs van 5.000 euro ontvangen. De stichting beoogt een nieuw sociaal-cultureel centrum te vestigen in Poptahof. Het wordt een ontmoetingscentrum, productiekantoor, werkervaringsplek, repetitieruimte en podium.

In het verleden was er een andere stichting die de programmering wilde verzorgen, maar die heeft het uiteindelijk niet volgehouden. De jury van de Lenteprijs vindt het fijn dat nieuwe krachten weer leven in het park willen pompen.