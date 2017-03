Hamas-roepende voetbalfan bestraft

De student vrijetijdsmanagement bezocht in oktober de voetbalwedstrijd Feyenoord - Ajax in de Kuip in de Maasstad, waar twee agenten-in-burger hem met andere thuisclubfans de gewraakte leuze hoorden zingen.

Op het politiebureau bevestigde de Hagenaar dat hij inderdaad had meegezongen.



'Rooms-katholieken'

In de rechtszaal kwam hij daarop terug. ,,Ik heb wel meegezongen. Maar ik riep alleen 'Joden, joden' naar een bus met Ajacieden, herinnerde ik me later. Zo noemen ze zichzelf ook. Het is alsof ik 'rooms-katholieken' roep. Daar is toch ook niets mis mee?'', reageerde de verdachte.



Maar zowel de rechter als de officier van justitie hielden de Hagenaar aan zijn bij de politie ondertekende bekentenis. ,,De agenten hebben het u ook horen roepen. Dergelijke uitspraken met een ondubbelzinnige verwijzing naar de Holocaust, waarbij miljoenen Joden zijn vermoord, zijn zeer kwetsend. Het is niet voor niets dat justitie de aanpak van dergelijke racistische uitingen op en om de voetbalvelden ziet als speerpunt van beleid'', aldus de aanklager.



Die stuurde de Feyenoordfan aanvankelijk een schikking van 500 euro, waartegen de Hagenaar bezwaar maakte. In de rechtszaal vroeg het OM de rechter het geldbedrag als boete op te leggen voor 'het zich in het openbaar mondeling en opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen, wegens hun ras, godsdienst en/of levensovertuiging'.