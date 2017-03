Handel in anabolen was nog groter dan gedacht

Het gaat om 120 soorten geneesmiddelen, die de politie vond toen ze bij panden van de twee kameraden binnenvielen. In een opslagcontainer lagen al vier miljoen stuks, stellen politiemensen. Ze vonden medicijnen om de vetverbranding te stimuleren, ejaculatiemiddelen, borstgroeiremmers, schildklierhormonen, vruchtbaarheidsmiddelen en slaapmiddelen.



,,Het was een grote illegale apotheek'', stelde de aanklager gisteren na maanden onderzoek, waarbij hij een eerste tussenstand gaf. Eerder was gesproken dat er 'slechts' een dikke twee miljoen pillen waren gevonden.

Sommige van deze producten zijn in Nederland verboden, zoals oxazepan. De 55.000 stuks gevonden tramadol is volgens de opiumwet zelfs een harddrug.



Sportschool

Een lucratief handeltje waarmee vooral Reinder G. (37), zo heeft hij bekend, zich al jaren bezighield. Het Openbaar Ministerie liet begin januari zijn hele sportschool aan het water van de Zuidvliet in Den Haag, achter attractiepark Drievliet, leeghalen.



Volgens de aanklager omdat hij de fitnessapparaten in één keer kocht, een bedrag wat lang niet in verhouding stond met de omzet van de school. Ook werden thuis kostbaarheden in beslag genomen, zoals auto's, een motor, een scooter en sieraden en lag er nog 70.000 euro cash. Het OM ontdekte naderhand nog verschillende buitenlandse rekeningen, waarop geld was weggesluisd.



Loods

De twee werkten nauw samen. Een observatieteam zag dat ze vrijwel dagelijks contact hadden. Uit de opslagbox werden de pillen gehaald en naar een loods in Naaldwijk gebracht. Daar werden de bestellingen verwerkt. De politie spoorde kopers op, waarvan een zegt al zeven jaar te kopen.



Ook L. ontkent niet dat hij aan illegale handel deed, maar volgens zijn advocaat is het niet zo ernstig als het OM voorspiegelt. L. zou vooral kamagra verhandelen. In de ogen van de advocaat alleen een economisch delict, waarvoor enkel boetes worden uitgedeeld.



Container

Ook Reinder G. vindt dat het OM schromelijk overdrijft. Met zijn advocaat Hajé Weisfelt trekt hij in twijfel of het wel om zoveel pillen gaat. Zij stellen dat de politie verkeerd geteld moet hebben. ,,Het aantal vetverbranders zou zoveel zijn als de hoeveelheid die 500 flinke klanten in een jaar zouden kopen. En dat zou in een container liggen?'', zegt Weisfelt verbouwereerd. De advocaat wil de pillen natellen, maar daarvoor is het te laat. Gisteren bleek dat de pillen zijn vernietigd. Weisfelt mag nu de politiecoördinator horen, die bij de vernietiging was.



De komende maanden gaat het onderzoek verder. Politie en OM willen nog in kaart brengen hoe de twee hun handel precies hadden georganiseerd, met wie en welke taak deze mensen hadden.