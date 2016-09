Handlangers oorbijter twee en zeven maanden in de cel

De mannen gingen in februari met H. naar zijn oude huis, waar hij nog een Playstation en geld had liggen. Het kwam tot een woordenwisseling met de nieuwe bewoner. H. hield de man in een wurggreep, sloeg hem en beet in zijn oor. Met zijn pinpas werd vervolgens geld gepind.



Een van de handlangers probeerde H. te kalmeren, de ander ontfermde zich over het slachtoffer. Toch veroordeelde de rechter hen tot 2 en 7 maanden.



H.'s zaak loopt nog. Hij moet psychiatrisch worden onderzocht.