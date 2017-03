Hard oordeel Aptroot over problemen binnen Wassenaar

Aptroot verwijt een deel van de mensen bij de gemeente een gebrek aan zelfreflectie. Hij heeft in gesprekken gemerkt dat er wat betreft zaken die fout zijn gegaan, veelvuldig naar anderen wordt gewezen. Burgemeester Aptroot werd half januari aangesteld als tijdelijk opvolger van Jan Hoekema en kreeg onder meer als opdracht mee de onderlinge verhoudingen binnen het gemeentelijk apparaat te normaliseren. Dat die in alle geledingen scheef liggen, werd hem heel duidelijk, zo blijkt uit de brief over zijn eerste bevindingen die hij vandaag aan de leden van de gemeenteraad richtte. ,,Er is in het verleden veel gepraat over elkaar en niet met elkaar", concludeert Aptroot, die stelt dat het niet simpel is om de problemen snel op te lossen. Hij wil geen schuldigen aanwijzen, omdat volgens hem vele onderdelen van de gemeente, zoals het college van b en w, de raad, de werkorganisatie en de griffie, medeverantwoordelijk zijn.

Kwaliteitsslag

Aptroot vindt dat de werkorganisatie, waarmee de ambtenaren wordt bedoeld, 'een flinke kwaliteitsslag' moet maken. Hij kondigt maatregelen aan als dat niet lukt. De burgemeester roept de leden van zijn college en raad op om de ambtenaren in de toekomst persoonlijk aan te spreken en niet via social media 'zwart te maken'.



In zijn brief schrijft Aptroot ook dat een fusie met het naburige Voorschoten, waarover druk wordt gespeculeerd, in de huidige situatie geen prioriteit heeft. Hij vindt wel dat onderzocht moet worden of de beide gemeenten met hun ambtenarenapparaat één centrale huisvesting zouden kunnen betrekken. Dat zou kosten besparen en efficiënter zijn. Een maatregel die al wel is genomen, is dat er projectleider is aangesteld om de zaken rondom de Amerikaanse ambassade, die zich binnenkort in Wassenaar vestigt, te coördineren. Dat ging niet goed, aldus Aptroot.



Hij zei al eerder ervan uit te gaan dat hij tot na de gemeenteraadverkiezingen aanblijft in Wassenaar. Aptroot combineert die functie met het burgemeesterschap van Zoetermeer. Die duobaan is niet makkelijk te doen, laat hij aan het einde van zijn brief weten, maar is volgens hem mogelijk door de 'geweldige medewerking' van de mensen in beide gemeenten.