Hard werken, maar ook wel eens een geintje

Aan TafelEens in de maand is het mannen-avond bij kookclub Les Amis de Cui­sine. Dat betekent zwoegen achter de pannen, maar vooral lekker eten en plezier.

Na een lange werkdag als pensioenmanager bij een Nederlandse multinational wacht Jan Hoogeveen (49) dinsdagavond nog een tweede job: chef-kok bij zijn kookclub Les Amis de Cuisine. ,,Het zijn lange avonden en er moet veel gebeuren”, vertelt hij, nadat hij het pand in Loosduinen heeft geopend en voor zijn zes medekoks alvast een drankje op de bar klaarzet. ,,Pittig, maar ook héél leuk. We wisselen deze taak gelukkig af.”

Dat de mannengroep al een poos samen achter de pannen staat, wordt duidelijk wanneer de hobbykoks één voor één binnendruppelen. Er worden handen geschud, privé-verhalen uitgewisseld. Chef-kok Jan schraapt als iedereen binnen is zijn keel en heft het glas: ,,Ik wil proosten op deze avond.” Hij verdeelt de taken en dan begeven de mannen zich naar de professionele keuken. Van achtpits-fornuizen tot ingewikkelde snijmachines: de hobbykoks kunnen hier hun lol op. Jan geeft nog één aanwijzing: ,,Let vanavond alsjeblieft een beetje op het veroorzaken van vaat.”

,,Er staat een Amerikaans menu van zes gangen op de planning”, vertelt Jan, terwijl hij door de keuken loopt. ,,De menu’s worden gemaakt door een speciale menucommissie. Iedereen werkt aan één gerecht.”

Jan stopt bij Joost Fontein (45): ,,Nou, daar ga jij liever met je vingers in dan ik”, knipoogt hij. Joost is bezig met het hoofdgerecht: krab, waarvan eerst de kieuwen verwijderd moeten worden. Zijn buurman mengt zich er ook in: ‘Kijk uit dat het niet te droog wordt’. Volgens chef-kok Jan is het typerend hoe een mannenkookavond bij de club verloopt. ,,We werken hard en serieus, maar er is ook tijd voor een geintje naar elkaar. Ik houd natuurlijk wel alles in de gaten en zorg dat de gerechten op tijd af zijn.”

Chutney

De rol van chef-kok bevalt hem duidelijk goed. ,,Ik speel vaak met de gedachte een eigen restaurant te beginnen. Misschien later gecombineerd met een klein hotelletje in Spanje.” Eén van de andere koks onderbreekt Jan. ,,Je moet echt even deze chutney komen proeven; hij is zo lekker!”

Om acht uur gaan de hobbykoks aan tafel. ,,Elke kok serveert zijn eigen gerecht en geeft er tekst en uitleg bij. Wanneer een gang gegeten is, evalueren we met elkaar”, legt Jan uit. ,,Dat is handig voor andere groepen van de kookclub; die kunnen dan recepten iets aanpassen.”

Rond de klok van tien is Joost - na een mini-hamburger, een waldorfsalade en een preisoep - aan de beurt. ,,Ik ben benieuwd hoe mijn krab, gedrenkt in karnemelk en gefrituurd in kruiden, smaakt.” Het eindoordeel is unaniem: ‘Héérlijk’. Er volgt nog een vis met een tropische chutney en American sweethearts als dessert. Dan sluit chef-kok Jan de avond af: ,,Normaal hebben we iemand die voor ons de afwas doet, maar die is er vanavond niet. Dus we moeten zelf aan de bak; ik hoop dat het meevalt.”