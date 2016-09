'Hardwerkende vissers dupe van nieuwe regels'

,,Eén van de nieuwste Europese regels in de visserij is de zogeheten aanlandplicht", zegt de fractievoorzitter in zijn nieuwste column op scheveningsnieuws.com. ,,Die houdt in dat vissers verplicht alle vis die zij hebben gevangen mee moeten nemen aan land, inclusief de bijvangst. Het vervelende is alleen dat deze bijvangst meestal uit babyvisjes bestaat. Dat levert niks op. En die maatregel kost de vissers wel veel geld."



In zijn zoektocht naar oplossingen krijgt Wörsdörfer het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten in het oog. ,,Dat platform ondersteunt de visserijsector en behartigt hun belangen. Een platform dat op zou kunnen komen voor onze vissers. Zij het dat de gemeente Den Haag helemaal geen lid is van dit platform. Is de gemeente dan helemaal niet betrokken bij deze hardwerkende ondernemers?" De VVD heeft de wethouder verzocht zo snel mogelijk tot dit platform toe te treden.