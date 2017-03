Hartpomp redt meer levens

Dotteren gebeurt door in de slagader een ballonnetje op te blazen, waarna de arts een buisje plaatst, die ervoor zorgt dat het bloedvat nu wel open blijft staan. Dotteren is een veilige behandeling, zegt cardioloog Gabe Bleeker, maar kán gevaarlijk zijn bij patiënten met ernstige vernauwingen of een slechte hartfunctie.



Bleeker: ,,Als we de ballon opblazen, kan er tijdelijk geen bloed door de slagader heen. Normaal is dat geen probleem, dan vangen de andere slagaderen dat op. Maar als die al verstopt zijn en dit was de enige slagader die nog werkte, dan is de behandeling mogelijk fataal.''



Ook patiënten die met een hartinfarct op de Eerste Hart Hulp komen, kunnen baat hebben bij de nieuwe pomp. Bij een hartinfarct krijgt het hart te weinig bloed door een verstopte kransslagader en sterft af. ,,Bij grote hartinfarcten kan het hart zo'n klap krijgen, dat het even niet goed meer werkt, waardoor de patiënt kan overlijden. De pomp helpt de patiënt die eerste moeilijke fase door. Het is heel goed mogelijk dat het hart daarna weer voldoende functioneert.''



In de regio is Haga het enige ziekenhuis dat de levensreddende Impellapomp sinds kort in huis heeft. Hij is al bij vijf patiënten gebruikt. Haga dottert jaarlijks 1.700 patiënten. Slechts bij een klein deel daarvan wordt de pomp ingezet, maar het gaat dan wel vaak om kwesties van leven en dood. Dat maakt de pomp een belangrijke aanwinst. Bleeker: ,,Mensen die je vroeger niks te bieden had, kun je nu proberen te helpen.''